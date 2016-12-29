В новогодние праздники в Самаре пройдут утренники и народные гулянья

В новогодние и рождественские праздники в Самаре пройдет более 2000 мероприятий. В парках города, учреждениях образования, культуры, спорта, службы семьи и социальной защиты проходят тематические мероприятия: новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, мастер-классы, концерты, спектакли, спортивные соревнования, народные гулянья.

Народные гулянья

На территории Самары в этом году оформлены 35 разных по масштабу и исполнению праздничных елочных комплексов. Основные праздничные мероприятия в районах пройдут в Куйбышевском районе — во дворах жилых домов; в Железнодорожном районе — в парке культуры и отдыха имени Щорса; в Ленинском районе — в сквере имени Устинова; в Октябрьском районе — на территории дворовых площадок района; в Промышленном районе — на площади имени А. Росовского; в Кировском районе — на площади имени Мочалова, на площади имени Кирова, на площадке Дома культуры "Луч"; в Красноглинском районе — в поселках Прибрежный, Береза, Мехзавод; в Самарском районе — на улице Ленинградской (на пересечении с улицей Чапаевской); в Советском районе запланированы праздники двора.

Центральной площадкой культурно-массовых мероприятий традиционно станет площадь им. В. В. Куйбышева. Она будет оформлена к грядущим праздникам 29 декабря.

В театрах

Так, театр "Лукоморье" представит новогоднюю программу для детей от четырех лет "Маленькой елочке холодно зимой". Театр для всей семьи "Витражи" подготовил новогодние спектакли "Тайны новогоднего полнолуния и танцевальная пурга" и "Новогодняя волшебная сказка". Театр драмы "Камерная сцена" проведет новогоднее представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и покажет сказку-мюзикл "Долгоногий Хольгер".

Детский музыкальный театр "Задумка" подготовил новогодние концертные программы, которые пройдут в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина, ДК "Чайка", ДК "Металлург", КРЦ "Звезда", ЦДТ "Современник" и во Дворце культуры на пл. им. Кирова.

В Домах культуры

Дом культуры "Чайка" представит для детей концерт вокальных коллективов "Веснушки", "Мелодия", "Созвучие" и красочные новогодние программы "Невероятные приключения сказок", "Холодное сердце". Дом культуры "Волжанин" организует новогоднее представление "А у нас Новый год! Елка в гости зовет!", а также новогодние елки "Машины сказки", "Новый год в подводном царстве". В Доме культуры "Пламя" детям предложат мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, сувениров и подарков, планируются новогодние концерты "На крыльях Синей птицы", "Добрая зимняя сказка", "Маша и медведь" и концерт вокальной группы "Еще не вечер"; пройдет новогодний кинопоказ. Дом культуры "Заря" запланировал театрализованные представления "Зимняя сказка" и "Новогодний калейдоскоп". Для учеников старших классов подготовлен новогодний концерт классической музыки народного коллектива академического пения "Ноктюрн" — "Мне снилась музыка" и народного хора русской песни "Малая Родина" — "Ах, снег, снежок!"; запланирована и поэтическая программа "Рождественские чтения".

Дом культуры "Победа" представит познавательное новогоднее представление "Новогодние проделки Кикиморы", а также новогодние спектакли и танцевальные программы для детей "По разным странам с карнавалом"; для учащихся старших классов будут организованы новогодние дискотеки. Дом культуры "Луч" запланировал представления "Новогодняя сказка" и "Волшебная новогодняя ночь". Во Дворце культуры на пл. им. Кирова пройдут интерактивные представления для детей "Чудеса под Новый год".

В музеях

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького организует новогодние программы — выставку "Сказки братьев Гримм" и рождественские представления "Нам Рождество приносит прелесть детской елки". В музее ребята смогут совершить незабываемое путешествие в страну героев любимых немецких сказочников и пройти неожиданные испытания: выбраться из пряничного домика ведьмы, перехитрить Серого Волка, встретиться с Трубадуром и др. В пути дети смогут принять участие в веселых играх и конкурсах и получить в подарок книгу от Красной Шапочки и сказочный сюрприз — теневой спектакль от Деда Мороза.

В музее "Детская картинная галерея" до конца февраля 2017 года работает выставка "Были и небылицы"l, которая в занимательной форме рассказывает о том, как жили и во что верили наши предки. В сюжет каждого зала включены интерактивные элементы. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских сказок и придумают вместе с ними свой сказочный сюжет, спустятся в подземелье Кощея Бессмертного, соберут узор на рушнике и увидят вертепное представление. Выставка расположена в нескольких залах. Среди экспонатов — макет русской избы с традиционным оберегом и внутренним убранством. Также зрители увидят уникальные предметы, которые найдены археологами в нашей регионе и датируются периодом от второго тысячелетия до нашей эры до 18-го века нашей эры.

В библиотеках

Муниципальные библиотеки запланировали более 500 бесплатных мероприятий, рассчитанных на посещение групп по 15-25 человек. Это выставки, конкурсы, праздничные новогодние программы, викторины, игры и театрализованные представления.

Так, в Самарской Публичной библиотеке пройдут выставки-инсталляции "Советский Новый год", литературное путешествие "Рождество в Старой Самаре", мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. В районных библиотеках пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток в различных техниках, декорированию новогодних свечей, литературные киновикторины. Детские библиотеки проводят конкурсы зимних поделок, мастер-классы "Необыкновенная елка", мультипликационные и кинопрограммы, литературные игротеки по традициям празднования Нового года в разных странах мира.

В спорте

До 30 декабря (включительно) во всех образовательных учреждениях Самары пройдут новогодние праздничные мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста. В зимние школьные каникулы в центре "Золотая рыбка" будет организована профильная смена для одаренных детей школы "Яктылык", в пос. Управленческий пройдет первенство Самары по лыжным гонкам; на площадке ДК "Сатурн" центра "Золотая рыбка" — первенство Самары по хоккею.

В рамках Декады спорта и здоровья на территории районов пройдет 21 спортивное мероприятие (мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, хоккей, шахматы, лыжные гонки). Традиционно в дни школьных каникул начнутся городские соревнования по хоккею "Золотая шайба".

Социальные мероприятия

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ДК "Заря" и во Дворце ветеранов проводятся новогодние представления. Для 260 детей с тяжелыми двигательными нарушениями будет организовано поздравление на дому. 7 января в аквапарке "Виктория" пройдет благотворительная акция для детей из социальных учреждений, из многодетных и опекунских семей, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья.