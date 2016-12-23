В Детской картинной галерее откроется выставка "Были и небылицы"

В понедельник, 26 декабря, в 15:00 в музее "Детская картинная галерея" откроется выставка "Были и небылицы".

Выставка "Были и небылицы" в интересной и занимательной форме расскажет о том, как жили и во что верили наши предки, почему одушевляли силы природы и какой смысл вкладывали в то, что создавали своими руками.

В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок, придумают свой сказочный сюжет, соберут узор на рушнике и увидят вертепное представление.

Выставка начнется с того же, с чего началось знакомство с русской народной культурой у большинства — со сказок. Для этого зала ученики художественных мастерских при музее нарисовали иллюстрации к нескольким народным сказкам — яркие работы с Василисами Премудрыми и Прекрасными, Иванами-Царевичами, богатырскими конями, сапогами-скороходами и др. Сказочная тема продолжится в одном из подвалов особняка, где сидит в своем "подземелье" Кощей Бессмертный.



В каминном зале будет создан образ таинственного и опасного леса, в котором будет стоять макет русской избы с традиционным убранством и оберегами (традиция охраны стен, окон и кровли жилища при помощи различных магических изображений возникла в древности и существует до наших дней).

Эта часть выставки расскажет о внешнем мире, окружавшем наших предков и их дома. В этом зале расположатся и детские рисунки с изображением леших, водяных, русалок, луговиков, кикимор и др. персонажей, в которых верили славяне.

Постепенно переходя от небылиц к былям и артефактам, зрители увидят уникальные предметы, которые найдены археологами в нашем регионе и датируются II тыс. до н. э. — XVIII в. н. э.

Эти экспонаты предоставили для выставки археологические музеи Самарского университета и Самарского социально-педагогического университета.

На выставке будут также представлены зимнее рукоделие и другие ремесла: вышитые рушники из музейных фондов и частных коллекций, русские народные промыслы по изготовлению глиняных игрушек (каргопольской, дымковской, филимоновской, абашевской), бытовые предметы (рубеля, прялки, шаркунки).

Посетителям предложат разгадывать загадки старинных предметов, прочитать послания, зашифрованные в рушниках, и собрать свой орнамент.



Кроме того, в рамках выставки в одном из залов Детской картинной галереи напомнят об истории Святок и Рождества: маленькие зрители узнают о святочных гуляниях и обрядах, увидят берестяные маски-личины и фрагмент традиционного рождественского представления в театральном вертепе.

Выставка в особняке Клодта будет работать до конца февраля 2017 года.