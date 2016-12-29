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Преступления Происшествия

В Самаре задержали двух подозреваемых в изнасиловании

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 декабря, сотрудники уголовного розыска в Самаре задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на 19-летнюю жительницу Самары и ее изнасиловании.

По версии предварительного следствия, вечером 10 декабря они на темном автомобиле увезли потерпевшую в неизвестное ей место и надругались над ней. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили правоохранители, один подозреваемый 47-летний ранее судимый за кражи местный житель, другой — 39-летний уроженец Азербайджана. Решается вопрос об их аресте.

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