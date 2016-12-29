В Самаре задержали двух подозреваемых в изнасиловании

В среду, 28 декабря, сотрудники уголовного розыска в Самаре задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на 19-летнюю жительницу Самары и ее изнасиловании.
По версии предварительного следствия, вечером 10 декабря они на темном автомобиле увезли потерпевшую в неизвестное ей место и надругались над ней. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело.
Как сообщили правоохранители, один подозреваемый 47-летний ранее судимый за кражи местный житель, другой — 39-летний уроженец Азербайджана. Решается вопрос об их аресте.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))