На проект и строительство ливневок от "Самара Арены" потратят почти 6 млн рублей

МП Самара "Инженерные системы" ищет подрядчика, который спроектирует и построит коллектор дождевой канализации от строящегося стадиона "Самара Арена".
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Коллектор дождевой канализации необходимо будет присоединить к централизованной системе водоотведения по ул. Ташкентской и в Барбошином овраге.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 5,6 млн рублей.
Последние комментарии
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?
Лучше бы в крупном поселке расположенном построили бы. Было бы правильно !
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара