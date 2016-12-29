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На проект и строительство ливневок от "Самара Арены" потратят почти 6 млн рублей

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП Самара "Инженерные системы" ищет подрядчика, который спроектирует и построит коллектор дождевой канализации от строящегося стадиона "Самара Арена".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Коллектор дождевой канализации необходимо будет присоединить к централизованной системе водоотведения по ул. Ташкентской и в Барбошином овраге.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 5,6 млн рублей.

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