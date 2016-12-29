Раскрыты "Самарские тайны российского кино"

На днях увидела свет энциклопедия Владимира Плотникова "Самарские тайны российского кино". Ее первая презентация прошла в городской публичной библиотеке 28 декабря при участии нескольких героев книги, а также их коллег.

Едва хватило стульев и подарочных экземпляров для посетителей творческой встречи, посвященной выходу книги "Самарские тайны российского кино" — незаурядной энциклопедии о связанных с Самарой деятелях кинематографа, известных в масштабах как минимум страны. Издание ее стало финальным аккордом Года кино в столице нашей губернии. Инициатива написать и выпустить тематическую книгу принадлежала генеральному директору медиахолдинга "Самарские судьбы" Виталию Добрусину.

"В начале года я собрал порядка 30 биографий отечественных деятелей кино, которые так или иначе связаны с Самарой, и разместил их в интернете, — рассказал автор энциклопедии Владимир Плотников. — И вот 1 июля мы с женой приехали в Крым. Как раз грузились в Алуште в маршрутный автобус, где местный водитель был не очень ласков, и в этот момент раздался звонок. Виталий Аркадьевич называет его безумным, а я — судьбоносным. Он сказал, что прочитал мои очерки, и неплохо бы было теперь написать книгу"…

Предполагалось, что на двухстах с небольшим страницах "Самарских тайн российского кино" появится 80 персон. В процессе работы выяснилось, что достойных упоминания личностей значительно, в разы больше. А уж тему документального кино и вовсе пришлось пока оставить, поскольку она заслуживает отдельной книги. Плотников провел огромную работу, отбирая самые существенные и интересные факты. Причем автор продолжал вносить важные уточнения даже когда энциклопедия была уже в типографии.

"Очень жалко, что книга уже вышла, — интриговал публику Виталий Добрусин. — Грустно, что не будет снова посреди ночи звонить Владимир Иванович Плотников и говорить о том, что нашел еще один потрясающий факт, и должен мне обязательно его сообщить. Мне никогда не встречался настолько увлеченный, эмоциональный автор. И я не думал, что в наше время все еще возможны такие отношения издателя и литератора".

Следует оговориться, что "Самарские тайны российского кино" — не вполне типичная энциклопедия. Автор решил интонационно подчеркнуть характер некоторых героев. Например, о Ярославе Гашеке Плотников рассказывает в легком ироничном стиле, а заметка о Вениамине Смехове, прославившемся ролью Атоса, выдержана в мушкетерском духе.

Обложка книги встречает читателя леденящим душу взглядом Виктора Евграфова в роли профессора Мориарти. Как и многие другие, этот герой присутствовал на презентации энциклопедии. Евграфов, Владимир Борисов, Иван Морозов, Алексей Солоницын и прочие нашли не только добрые слова в адрес автора и издателя "Самарских тайн российского кино". Они рассказывали увлекательные истории из своей киножизни, делились мыслями о природе искусства, читали стихи. Напрашивался вывод, что энциклопедия — это далеко не все тайны, а лишь приглашение исследовать их. И, конечно, всякому самарцу будет приятно знать, сколько удивительных земляков, связанных с кинематографом, живет рядом.

"Самарские тайны российского кино" изданы на грант администрации города. Несмотря на то что выделенная на книгу сумма оказалась меньше ожидаемой, авторы намерены работать над продолжением. Состоявшаяся презентация была не единственной. 8 января еще одно знакомство с книгой пройдет в магазине "Метида" в ТЦ "Захар".