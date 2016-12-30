Инфляция за 2016 год в Самарской области составила 5,2%

По данным Самарастата, уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) с начала года составил 105,2%

За декабрь 2016 г. индекс инфляции составил 100,6%. В том числе:

— на продовольственные товары — 101,2%;

— на непродовольственные товары — 99,9%;

— на платные услуги — 100,6%.