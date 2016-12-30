Самарчанку, оставившую трех маленьких детей одних более чем на сутки, лишили родительских прав и оштрафовали

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в оставлении в опасности трех детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

16 августа 2016 г. пьяная женщина ушла из дома, оставив одних более чем на сутки трех детей: двух 12 и 10 лет и малыша, которому было меньше двух лет. При этом дети, один из которых является инвалидом и не может обслуживать себя, находились в антисанитарных условиях и без продуктов питания.

Мировой суд обязал женщину выплатить штраф 7 тыс. руб. в доход государства. А Куйбышевский районный суд 26 декабря лишил ее родительских прав. Приговор мирового суда и решение районного в законную силу не вступили.