В ФИА-банке выявлены недостача имущества и дефолтные ценные бумаги

Конкурсный управляющий АО "ФИА-банк" - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - обнародовал результаты инвентаризации части имущества банкрота. По ее итогам были выявлены недостача имущества и дефолтные ценные бумаги.

27 декабря АСВ завершило инвентаризацию ценных бумаг и долевого участия "ФИА-банка". В ходе проверки имущества были обнаружены государственные ценные бумаги на общую сумму 524,2 млн руб., а также облигации Бинбанка, АИЖК, ФСК ЕЭС, Роснефти, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Альфа-Банка и других организаций в размере 775,5 млн рублей.

Недостача имущества выявлена на сумму 1,4 млн рублей. Из них 1,146 млн руб. — учтенные векселя ликвидированного ЗАО "ФК "Фининвест". Дефолтных ценных бумаг аудиторы подсчитали на 286 тыс. рублей

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у ФИА-банка 8 апреля. В июле банк признан банкротом. Отрицательный капитал ФИА-банка по результатам обследования временной администрации составил 7,4 млрд рублей.

Кроме того, Управление МВД России по Тольятти возбудило уголовное дело о хищении 26,7 млн руб. из ФИА-банка предпринимателем, находившимся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.