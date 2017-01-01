В Тольятти задержан водитель с поддельными правами

На контрольно-пропускном пункте "Рубеж", расположенном в Комсомольском районе города Тольятти, инспекторы ДПС остановили за нарушение правил дорожного движения грузовой автомобиль MN" под управлением жителя Смоленской области.

Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. По предварительной версии стражей правопорядка, в мае 2013 г. задержанный обратился к лицу, личность которого в настоящее время устанавливается, и предоставил ему свою фотографию и анкетные данные для изготовления поддельного водительского удостоверения. По имеющейся информации, за услуги он заплатил 1 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили, что задержанный официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Пособничество в изготовлении заведомо подложного документа", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облГлавк.