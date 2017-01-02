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Преступления Происшествия

На самарца заведено уголовное дело за использование поддельного больничного листа

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из собранных полицейскими материалов следует, что 24-летний житель Самары предъявил работодателю лист временной нетрудоспособности. Подлинность документа вызвала сомнения у работников отдела кадров, о своих подозрениях они сообщили в полицию.

В ходе проверки полученного сообщения сотрудники органов внутренних дел изъяли больничный лист и направили его на экспертизу. По результатам исследования специалисты дали заключение, что документ является фиктивным.

В настоящее время в отношении ранее не судимого молодого человека в отделе полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК России. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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