В Сызранском районе мужчина украл из квартиры украшения и одежду на 25 тыс. рублей

В Сызранском районе мужчина украл из квартиры украшения и одежду на 25 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Сызрани за помощью обратилась 61-летняя жительница пос. Новозаборовский, находящегося в Сызранском районе. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что у нее из квартиры похищены ювелирные украшения и одежда. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на общую сумму 25 тыс. рублей.

По указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили жильцов соседних домов с целью установления свидетелей преступления, изъяли необходимые улики. Полицейские пришли к выводу, что преступник проник в жилище, разбив оконное стекло.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к инциденту ранее судимых за имущественные преступления людей и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Сызранского района, уже привлекавшийся в прошлом к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что похищенные вещи продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают место нахождения украденных вещей. Следствие продолжается.