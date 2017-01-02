За день в Самаре сгорели еще два автомобиля

В понедельник, 2 января, днем в Самаре сгорели еще два автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, ранним утром 2 января в Самаре горели два транспортных средства - на ул. Мориса Тореза и на ул. Революционной. Одна машина сгорела в Новокуйбышевске.
Еще два случая загорания транспортных средств зафиксированы днем. В 13:39 на ул. Аэродромной 10 спасателей и две единицы техники ликвидировали возгорание легкового автомобиля.
Двумя часами позже, в 15:44 на ул. Егорова в Куйбышевском районе также горел легковой автомобиль. Возгорание было ликвидировано спустя 11 минут силами 11 спасателей и двух спецмашин.
Причины пожара и ущерб от них устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление