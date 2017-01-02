За день в Самаре сгорели еще два автомобиля

В понедельник, 2 января, днем в Самаре сгорели еще два автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, ранним утром 2 января в Самаре горели два транспортных средства - на ул. Мориса Тореза и на ул. Революционной. Одна машина сгорела в Новокуйбышевске.

Еще два случая загорания транспортных средств зафиксированы днем. В 13:39 на ул. Аэродромной 10 спасателей и две единицы техники ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

Двумя часами позже, в 15:44 на ул. Егорова в Куйбышевском районе также горел легковой автомобиль. Возгорание было ликвидировано спустя 11 минут силами 11 спасателей и двух спецмашин.

Причины пожара и ущерб от них устанавливаются.