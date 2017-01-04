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Преступления Происшествия

В Сергиевском районе задержали нетрезвую автомобилистку, уже имеющую судимость за езду в пьяном виде

СЕРГИЕВСК. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе 23-летняя женщина повторно стала фигуранткой уголовного дела за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе несения службы вечером 25 декабря на федеральной автодороге М-5 в Сергиевском районе инспекторы ГИБДД за нарушение ПДД остановили автомобиль Datsun. За рулем машины находилась неработающая жительница с. Черновка. Учитывая то, что водитель имела внешние признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Однако, она отказалась.

Сотрудники полиции установили, что в отношении женщины имеется вступившее в законную силу решение суда, которым она привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. К тому же девушка уже была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Таким образом, задержанная совершила повторное нарушение ПДД, будучи подвергнутой административному наказанию и имея судимость.

В настоящее время в Отделе МВД России по Сергиевскому району в отношении правонарушительницы повторно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Расследование продолжается.

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