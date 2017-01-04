Житель Самары подозревается в нанесении ножевого ранения своей супруге

В Самаре ранее судимого мужчину подозревают в нанесении ножевого ранения своей супруге, сообщает пресс-служба областного Главка.

Во вторник, 3 января, ночью в дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре из больницы поступила информация о том, что несколько минут назад был получен вызов по адресу, где находится нуждающийся в помощи врачей человек. По предварительным данным, 39-летняя женщина получила ножевое ранение.

По адресу, переданному в сообщении, незамедлительно прибыл ближайший наряд полиции. В ходе работы полицейские выяснили обстоятельства получения телесных повреждений. Жительница Самары находилась в квартире дома, расположенного на ул. Мориса Тореза со своим 38-летним мужем. По версии сотрудников полиции, между супругами произошла словесная перебранка. Мужчина подозревается в том, что схватил лежавший на столе нож и нанес им удар потерпевшей.

Оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. По имеющимся у полиции данным, задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято.