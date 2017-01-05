В Самаре сотрудники ДПС задержали пьяного водителя

В Промышленном районе Самары за нарушение ПДД инспекторы ДПС остановили Opel, за рулем которого находился 31-летний житель областного центра, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина нетрезв. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что ранее правонарушителя уже подвергли административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Учитывая, что автомобилист совершил повторное нарушение ПДД, будучи лишенным прав, в отношении него возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Если вина жителя Самары будет доказана в суде, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.