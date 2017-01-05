В Самаре за покушение на сбыт наркотика задержан местный житель

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области около жилого дома на ул. Авроры изъяли у 30-летнего злоумышленника метилэфедрон массой 0,95 г.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в отделе полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело.

В ходе его расследования полицейскими по месту проживания мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около 58 г. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ также возбудили уголовное дело.

В настоящее время сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.