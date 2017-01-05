В Самаре за покушение на сбыт наркотика задержан местный житель

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области около жилого дома на ул. Авроры изъяли у 30-летнего злоумышленника метилэфедрон массой 0,95 г.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в отделе полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело.
В ходе его расследования полицейскими по месту проживания мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около 58 г. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ также возбудили уголовное дело.
В настоящее время сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)