Житель Самары украл у приятеля телефон и деньги

В дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина пояснил, что у него открыто похитили сотовый телефон и денежные средства в сумме 7,5 тыс. рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



Как установили полицейские, заявитель вместе со своим знакомым употребляли спиртные напитки. Застолье проходило в квартире потерпевшего, расположенной в Сиреневом переулке. Как следует из собранных стражами правопорядка материалов, во время распития алкоголя между приятелями произошел конфликт, в ходе которого гость открыто похитил у хозяина квартиры сотовый телефон и деньги, после чего скрылся.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Оказалось, что 29-летний самарец нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Сотрудники полиции выяснили место нахождения предполагаемого злоумышленника, после чего задержали его.

В настоящее время похищенный сотовый телефон и часть денежных средств потерпевшего изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Ведется следствие.