Житель Самары украл у приятеля телефон и деньги

В дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина пояснил, что у него открыто похитили сотовый телефон и денежные средства в сумме 7,5 тыс. рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Как установили полицейские, заявитель вместе со своим знакомым употребляли спиртные напитки. Застолье проходило в квартире потерпевшего, расположенной в Сиреневом переулке. Как следует из собранных стражами правопорядка материалов, во время распития алкоголя между приятелями произошел конфликт, в ходе которого гость открыто похитил у хозяина квартиры сотовый телефон и деньги, после чего скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Оказалось, что 29-летний самарец нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Сотрудники полиции выяснили место нахождения предполагаемого злоумышленника, после чего задержали его.
В настоящее время похищенный сотовый телефон и часть денежных средств потерпевшего изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Ведется следствие.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)