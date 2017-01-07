Полицейские изъяли "синтетику" у безработного отрадненца

В Отрадном полицейские задержали безработного 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Его задержали у дома на ул. Победы. У мужчины обнаружили сверток с 0,21 г синтетического наркотика. По версии полицейских, подозреваемый собирался сбыть вещество.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют канал поставки наркотика.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)