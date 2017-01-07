Полицейские изъяли "синтетику" у безработного отрадненца

В Отрадном полицейские задержали безработного 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Его задержали у дома на ул. Победы. У мужчины обнаружили сверток с 0,21 г синтетического наркотика. По версии полицейских, подозреваемый собирался сбыть вещество. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют канал поставки наркотика.