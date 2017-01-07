Двух самарцев задержали по подозрению в кражах детских колясок

Самарские полицейские задержали двух жителей города, предположительно, укравших детские коляски. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Первая кража была совершена в доме на ул. Подшипниковой в Октябрьском районе. К правоохранителям обратилась 32-летняя женщина. По ее словам, вечером детская коляска осталась на первом этаже дома, а утром самарчанка обнаружила пропажу.

Участковый проверил места возможного сбыта похищенного. В результате был задержан ранее судимый за кражу безработный 25-летний мужчина.

Аналогичный случай произошел и в Красноглинском районе. Там у 25-летней женщины из подъезда дома пропала коляска стоимостью 20 тыс. руб., оставленная после прогулки с ребенком. По подозрению в краже задержан 39-летний мужчина. Он признался в совершении кражи.

По фактам хищения возбуждены уголовные дела.