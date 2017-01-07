Двух самарцев задержали по подозрению в кражах детских колясок

Самарские полицейские задержали двух жителей города, предположительно, укравших детские коляски. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Первая кража была совершена в доме на ул. Подшипниковой в Октябрьском районе. К правоохранителям обратилась 32-летняя женщина. По ее словам, вечером детская коляска осталась на первом этаже дома, а утром самарчанка обнаружила пропажу.
Участковый проверил места возможного сбыта похищенного. В результате был задержан ранее судимый за кражу безработный 25-летний мужчина.
Аналогичный случай произошел и в Красноглинском районе. Там у 25-летней женщины из подъезда дома пропала коляска стоимостью 20 тыс. руб., оставленная после прогулки с ребенком. По подозрению в краже задержан 39-летний мужчина. Он признался в совершении кражи.
По фактам хищения возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)