Мужчина погиб, получив ножевое ранение в самарском кафе

В ночь на 8 января в самарском кафе был убит мужчина. Об этом сообщает 63.ru.
В заведении произошел конфликт между посетителями. В результате пострадали двое мужчин, предположительно братья. Во втором часу ночи для них вызвали "скорую".
Прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего мужчины, получившего ножевое ранение грудной клетки.
Второго пострадавшего — 30-летнего мужчину доставили в больницу им. Середавина с черепно-мозговой травмой и рваной раной уха.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.