Мужчина погиб, получив ножевое ранение в самарском кафе

В ночь на 8 января в самарском кафе был убит мужчина. Об этом сообщает 63.ru.

В заведении произошел конфликт между посетителями. В результате пострадали двое мужчин, предположительно братья. Во втором часу ночи для них вызвали "скорую".

Прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего мужчины, получившего ножевое ранение грудной клетки.

Второго пострадавшего — 30-летнего мужчину доставили в больницу им. Середавина с черепно-мозговой травмой и рваной раной уха.