Область вошла в 10 базовых регионов госпрограммы "Национальная технологическая инициатива"

Самарская область вошла в 10 базовых регионов программы "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), сообщил сайт областного минпрома.

При участии Агентства стратегических инициатив России в губернии активно проводится подготовка к проведению проектной сессии по формированию региональной дорожной карты "Национальная технологическая инициатива".

НТИ России - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

В послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

"На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада", - сказал глава государства.

В разработку НТИ вовлечены проектные и творческие команды, технологические компании, ве­ду­щие универ­си­теты; иссле­до­ва­тель­ские центры, дело­вые объеди­нения, инсти­туты раз­вития, эксперт­ные и профес­сиональ­ные сооб­щества, заинтересованные министерства.

В целях донесения информации об НТИ, а также учета интересов промышленных предприятий Самарской области при формировании дорожной карты НТИ региона создается рабочая группа по подготовке проектной сессии НТИ в Самарской области, запланированной на первый квартал 2017 года.