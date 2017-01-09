Область вошла в 10 базовых регионов госпрограммы "Национальная технологическая инициатива"

Самарская область вошла в 10 базовых регионов программы "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), сообщил сайт областного минпрома.
При участии Агентства стратегических инициатив России в губернии активно проводится подготовка к проведению проектной сессии по формированию региональной дорожной карты "Национальная технологическая инициатива".
НТИ России - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.
В послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.
"На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада", - сказал глава государства.
В разработку НТИ вовлечены проектные и творческие команды, технологические компании, ведущие университеты; исследовательские центры, деловые объединения, институты развития, экспертные и профессиональные сообщества, заинтересованные министерства.
В целях донесения информации об НТИ, а также учета интересов промышленных предприятий Самарской области при формировании дорожной карты НТИ региона создается рабочая группа по подготовке проектной сессии НТИ в Самарской области, запланированной на первый квартал 2017 года.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...