В Чапаевске на Рождество ограбили пенсионерку

В субботу, 7 января, в Чапаевске в полицию обратилась 75-летняя Тамара Ж., ставшая жертвой грабежа.

Около 21:00 неизвестный мужчина выбил дверь в ее квартиру на ул. Радищева, зашел внутрь, угрожал потерпевшей расправой и заставил отдать ему имевшуюся в доме наличность. По данным источника в правоохранительных органах, добычей преступника стали 13 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж", полиция устанавливает личность мужчины.