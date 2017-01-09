В Чапаевске на Рождество ограбили пенсионерку

В субботу, 7 января, в Чапаевске в полицию обратилась 75-летняя Тамара Ж., ставшая жертвой грабежа.
Около 21:00 неизвестный мужчина выбил дверь в ее квартиру на ул. Радищева, зашел внутрь, угрожал потерпевшей расправой и заставил отдать ему имевшуюся в доме наличность. По данным источника в правоохранительных органах, добычей преступника стали 13 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж", полиция устанавливает личность мужчины.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.