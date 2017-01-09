Жителя Кинеля подозревают в изнасиловании своей дочери

В Кинеле возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в начале января 2017 г. пьяный подозреваемый дома изнасиловал свою 16-летнюю дочь.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.