Жителя Кинеля подозревают в изнасиловании своей дочери

В Кинеле возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в начале января 2017 г. пьяный подозреваемый дома изнасиловал свою 16-летнюю дочь. Расследование уголовного дела продолжается.