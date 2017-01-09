В Самаре карантин в школах может продлиться неделю

В Самаре эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышает норму на 27,9%, в связи с чем готовится постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий сроком на семь дней, сообщил источник Волга Ньюс в профильном ведомстве. Официально информация об этом должна быть обнародована в ближайшие дни.
Пока известно, что карантин в школах Самары введен на 9 и 10 января. Причем каникулы начались раньше - 29 декабря. В нескольких школах карантин был введен до Нового года.
Напомним, аналогичная ситуация складывалась в Самаре в феврале 2016 года. Пороговые значения заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе были превышены на 36,3%, а в Самаре - на 40,5%. Карантин в школах областной столицы был введен с 1 февраля. В дальнейшем учебные заведения стали закрываться по всему региону.
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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...