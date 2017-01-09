В Самаре карантин в школах может продлиться неделю

В Самаре эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышает норму на 27,9%, в связи с чем готовится постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий сроком на семь дней, сообщил источник Волга Ньюс в профильном ведомстве. Официально информация об этом должна быть обнародована в ближайшие дни.

Пока известно, что карантин в школах Самары введен на 9 и 10 января. Причем каникулы начались раньше - 29 декабря. В нескольких школах карантин был введен до Нового года.

Напомним, аналогичная ситуация складывалась в Самаре в феврале 2016 года. Пороговые значения заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе были превышены на 36,3%, а в Самаре - на 40,5%. Карантин в школах областной столицы был введен с 1 февраля. В дальнейшем учебные заведения стали закрываться по всему региону.