В Самаре выступит группа "Грибы"

Популярная украинская хип-хоп группа "Грибы" выступит 21 февраля в МТЛ "Арена".

Полгода назад о них никто не знал, но уже осенью киевская группа выпустила дебютный альбом "Дом на колесах" — по словам продюсеров, это самая популярная премьера альбома за историю "ВКонтакте".

Первый клип "Грибов" "Интро" появился в сети 28 апреля, с тех пор видео посмотрели почти 10 млн раз. В Москве группа впервые выступила в декабре, и сразу в "Арене" — одной из самых крупных концертных площадок столицы. Первый концерт в Самаре пройдет в МТЛ "Арена", а не в каком-нибудь камерном клубе.

Группа состоит из бывшего брейк-дансера и основателя поп-лейбла Kruzheva Юрия Бардаша, который вдруг решил стать артистом, из рэперов 4atty и Симптом НЖН, и человека, известного как Корреспондент Радужный (еще он снимает комические скетчи).

"Альбом "Дом на колесах, часть 1", вышедший в ночь на 12 ноября, не гонится за трендами, но формулирует их", — пишет "Афиша Daily" — "Мода на "Грибы" — явление того же порядка, что и всеобщее упоение гоп-фэшном, ностальгия по девяностым или повышенное внимание к постсоветской окраинной архитектуре. Они надежно заняли эту почему-то пустовавшую нишу, и непонятно, отчего никто до них не решил это несложное уравнение".

Билет на концерт в Самаре стоит от 900 до 1,5 тыс. рублей.