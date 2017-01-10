Область вошла в топ-5 регионов по количеству промпроектов, получивших субсидию в IV квартале

Самарская область вошла в топ-5 регионов России по количеству проектов в сфере промышленности, получивших субсидию в IV квартале 2016 г., сообщил сайт областного минпрома, ссылаясь на информацию Фонда развития промышленности.
В IV квартале 2016 г. состоялся очередной раунд распределения субсидий по постановлению правительства РФ№3.
Получателями субсидий стали 67 компаний из 33 регионов России, реализующие 70 проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.
Субсидии общей суммой 1,24 млрд руб. выделены по постановлению правительства РФ №3 от 3 января 2014 г. в качестве компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов.
В топ-5 регионов по количеству проектов, получивших субсидию в IV квартале 2016 г., попали: Республика Татарстан (девять проектов), Санкт-Петербург (пять проектов), Ставропольский край, Пензенский край, Самарская и Московская области по (четыре проекта каждый регион).
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...