Область вошла в топ-5 регионов по количеству промпроектов, получивших субсидию в IV квартале

Самарская область вошла в топ-5 регионов России по количеству проектов в сфере промышленности, получивших субсидию в IV квартале 2016 г., сообщил сайт областного минпрома, ссылаясь на информацию Фонда развития промышленности.

В IV квартале 2016 г. состоялся очередной раунд распределения субсидий по постановлению правительства РФ№3.

Получателями субсидий стали 67 компаний из 33 регионов России, реализующие 70 проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.

Субсидии общей суммой 1,24 млрд руб. выделены по постановлению правительства РФ №3 от 3 января 2014 г. в качестве компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов.

В топ-5 регионов по количеству проектов, получивших субсидию в IV квартале 2016 г., попали: Республика Татарстан (девять проектов), Санкт-Петербург (пять проектов), Ставропольский край, Пензенский край, Самарская и Московская области по (четыре проекта каждый регион).