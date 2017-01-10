Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова вышли в четвертьфинал парного турнира в Австралии

Тандем уроженки Тольятти Дарьи Касаткиной и представительницы Австралии Дарьи Гавриловой преодолел барьер стартового круга парных соревнований в Сиднее, обыграв американок Лизель Хубер и Марию Санчес со счетом 1/6, 6/4, 10:7, сообщает gotennis.ru.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали три эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали четыре брейка.

В четвертьфинале Касаткина и Гаврилова сыграют со словенкой Андреей Клепач и Испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

Напомним, в одиночном разряде турнира Дарья Касаткина также смогла выйти в четвертьфинал, обыграв в последнем матче первую ракетку мира немку Анжелику Кербер.