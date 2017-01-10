Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова вышли в четвертьфинал парного турнира в Австралии

Тандем уроженки Тольятти Дарьи Касаткиной и представительницы Австралии Дарьи Гавриловой преодолел барьер стартового круга парных соревнований в Сиднее, обыграв американок Лизель Хубер и Марию Санчес со счетом 1/6, 6/4, 10:7, сообщает gotennis.ru.
Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали три эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали четыре брейка.
В четвертьфинале Касаткина и Гаврилова сыграют со словенкой Андреей Клепач и Испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.
Напомним, в одиночном разряде турнира Дарья Касаткина также смогла выйти в четвертьфинал, обыграв в последнем матче первую ракетку мира немку Анжелику Кербер.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!