Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга она обыграла первую ракетку мира немку Анжелику Кербер (1) — 7:6 (7:5), 6:2, пишет championat.com.
Поединок длился 1 час 32 минуты. На счету Касаткиной 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Кербер ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейковых шанса из 10.
За место в полуфинале Касаткина поспорит с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) — Йоханна Конта (Великобритания, 6).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!