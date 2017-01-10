Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга она обыграла первую ракетку мира немку Анжелику Кербер (1) — 7:6 (7:5), 6:2, пишет championat.com.

Поединок длился 1 час 32 минуты. На счету Касаткиной 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Кербер ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейковых шанса из 10.

За место в полуфинале Касаткина поспорит с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) — Йоханна Конта (Великобритания, 6).