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Самара не попала в программу субсидируемых региональных авиаперевозок на 2017 год

МОСКВА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самара вошла в число городов, не попавших в программу субсидируемых региональных авиаперевозок на текущий год, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Росавиацию.

Также, согласно программе, опубликованной на официальном сайте ведомства, в нее не вошли Саратов и Ульяновск, тогда как, например, республики Татарстан и Башкирия получат федеральные субсидии в 2017 году.

Отметим, в ПФО программа субсидированных авиаперевозок действовала с 2013 по 2016 годы. Пассажиры оплачивали 50% стоимости перелета, а остальные 50% субсидировались из федерального и регионального бюджетов. В 2013 г. благодаря программе по развитию региональных перевозок в ПФО пассажиропоток на внутренних рейсах по территории округа уже в первые годы предполагалось нарастить до 150–170 тыс. человек, что как минимум в четыре раза больше, чем до начала действия программы. Однако, как ранее писало издание со ссылкой на данные Росавиации, в первый год авиакомпании перевезли около 90 тыс. пассажиров, в 2014 г. — 91,7 тыс., в 2015 г. — 102,6 тыс. пассажиров. Как рассказывал во время встречи с журналистами в начале декабря 2016 г. полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, пассажиропоток на внутренних линиях в ПФО в 2016 г. составил почти 120 тыс. человек.

В 2016 г. полеты по 29 направлениям выполняли три авиакомпании — ГУП Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург", АО "Авиа Менеджмент Груп" (бренд Dexter) и АО "ЮВТ Аэро" — татарстанский авиаперевозчик, созданный в 2015 г. по инициативе местных властей.

Согласно данным на сайте Росавиации, в прошлом году из Самары в рамках программы можно было улететь в Уфу, Казань, Пермь, Киров, Ижевск, Оренбург и Нижнекамск, из Ульяновска — в Уфу и Нижний Новгород, из Саратова — в Нижний Новгород и Казань, из Оренбурга — в Самару, Уфу и Казань.

Как пояснили "Ъ" в Росавиации, правила предоставления субсидий в рамках программы развития региональных авиаперевозок определены постановлением правительства РФ. В соответствии с ними разработана последовательность получателей финансирования. В первую очередь входят перевозчики, осуществляющие полеты в труднодоступные районы. "Порядка 85% всех ассигнований, которые выделены в рамках программы, распределены по этим направлениям. Оставшиеся средства в размере около 300 млн руб. распределены между перевозчиками второй очереди", — рассказали в Росавиации, уточнив, что всего программой предусмотрено пять очередей.

Ко второй очереди относится выполнение полетов на условиях софинансирования из бюджетов регионов (50 на 50). При этом в прошлом году в программу были внесены изменения. Так, ранее субъекты Федерации при подаче заявки должны были предоставлять лишь гарантийное письмо, подтверждающее их намерения выделить средства авиаперевозчикам в рамках софинансирования. Теперь же рассматриваются заявки, подкрепленные нормативно-правовым актом субъекта Федерации, подтверждающим наличие средств для конкретного авиаперевозчика в рамках программы. Правда, поскольку оставшаяся после удовлетворения заявок первой очереди сумма оказалась невелика, не все регионы были включены в программу. Однако в Росавиации подчеркнули, что в течение года ведется постоянный мониторинг реализации субсидируемых перевозок. В итоге некоторые направления выходят из программы, по некоторым отказываются работать сами авиаперевозчики — в силу этого возникает экономия средств. Соответственно, впоследствии сэкономленные деньги могут быть перераспределены на направления, изначально не вошедшие в программу.

Также в Росавиации пояснили, что несколько авиакомпаний подавали заявки на осуществление субсидированных перевозок из Самары, Саратова и Ульяновска. Однако к их письмам не были приложены документы, подтверждающие наличие софинансирования из областных бюджетов, как того требует постановление.

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