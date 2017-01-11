На строительство тольяттинской развязки в 2017 году выделено порядка 200 млн рублей

В 2017 г. продолжится строительство трехуровневой развязки в Тольятти на 974 км федеральной трассы М-5 "Урал", сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

"В настоящее время мы выкупили в федеральную собственность практически всю землю, включая АЗС под снос, — рассказал глава ведомства. — В этом году выкуп закончим и приступим непосредственно к строительству объекта. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы. В 2017 году на строительство развязки выделено порядка 200 млн рублей. Начнем строить опоры, пустим две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта. Полностью избежать проблем с проездом при таком масштабном строительстве, конечно, не удастся, но мы минимизируем эти проблемы".

В настоящее время прорабатывается достаточно глубокая схема временной организации дорожного движения, аналогичная той, что была применена в период с 2001 г. по 2004 г., когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта на период строительства развязки будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.

Реализация проекта позволит избавить город от транзитного транспорта — он пойдет по эстакаде. В результате исчезнут пробки, снизится загазованность и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.

По планам строителей сдача развязки намечена на декабрь 2019 года. Стоимость проекта составляет порядка 6,3 млрд рублей.