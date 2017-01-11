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Дорожное строительство Транспорт и связь

На строительство тольяттинской развязки в 2017 году выделено порядка 200 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. продолжится строительство трехуровневой развязки в Тольятти на 974 км федеральной трассы М-5 "Урал", сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

"В настоящее время мы выкупили в федеральную собственность практически всю землю, включая АЗС под снос, — рассказал глава ведомства. — В этом году выкуп закончим и приступим непосредственно к строительству объекта. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы. В 2017 году на строительство развязки выделено порядка 200 млн рублей. Начнем строить опоры, пустим две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта. Полностью избежать проблем с проездом при таком масштабном строительстве, конечно, не удастся, но мы минимизируем эти проблемы".

В настоящее время прорабатывается достаточно глубокая схема временной организации дорожного движения, аналогичная той, что была применена в период с 2001 г. по 2004 г., когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта на период строительства развязки будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.

Реализация проекта позволит избавить город от транзитного транспорта — он пойдет по эстакаде. В результате исчезнут пробки, снизится загазованность и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.

По планам строителей сдача развязки намечена на декабрь 2019 года. Стоимость проекта составляет порядка 6,3 млрд рублей.

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Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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