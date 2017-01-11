Трасса М-5 в районе пос. Зеленовка получит электрическое освещение

В течение 2017 г. будет устроено искусственное электроосвещение федеральной трассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Зеленовка в Ставропольском районе - с 960 по 982 километр.

Об этом сообщил начальник ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" ("Поволжуправтодор") Сергей Логунов. "По мере поступления средств, мы продолжим и освещение пешеходных переходов", - добавил глава ведомства. Кроме того, запланированы работы по освещению автодороги М-5 на подъезде к Сызрани - с 878 по 870 километр.