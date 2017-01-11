Трасса М-5 в районе пос. Зеленовка получит электрическое освещение

В течение 2017 г. будет устроено искусственное электроосвещение федеральной трассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Зеленовка в Ставропольском районе - с 960 по 982 километр.
Об этом сообщил начальник ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" ("Поволжуправтодор") Сергей Логунов.
"По мере поступления средств, мы продолжим и освещение пешеходных переходов", - добавил глава ведомства.
Кроме того, запланированы работы по освещению автодороги М-5 на подъезде к Сызрани - с 878 по 870 километр.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.