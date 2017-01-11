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Нефтехимия ТЭК

Продукция компании "АвтоГазТранс" вошла в сотню лучших товаров региона

САМАРА.11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двенадцатый год подряд участвует в конкурсе "100 лучших товаров России" ООО "АвтоГазТранс". И каждый раз его продукция получает высокую оценку специалистов по качеству. В этом году на суд взыскательной региональной комиссии были представлены резервуары для хранения жидкой двуокиси углерода типа РДХ, которая применяется в нефтехимической, машиностроительной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Получению награды в конкурсе способствовала работа всего коллектива предприятия - от слесаря до главного технолога. Для производственников, помнящих еще советский "Знак качества", участие в конкурсе "100 лучших товаров России" - своеобразная эстафета, мостик из прошлого, когда особо ценилось мастерство.

"Резервуары для хранения жидкой двуокиси углерода типа РДХ" производства ООО "АвтоГазТранс" (ИНН 6319107119) в номинации конкурса "продукция производственно-технического назначения" были признаны безупречными. Это значит, что от чертежа до последней гайки все было сделано надежно, качественно, по ГОСТу.

Чтобы работать без сбоев, поиск партнеров и клиентов ведется постоянно. Этому в немалой степени способствует участие в российских и международных выставках.

В этом году шаровые краны КШ АГТ - 620, КШ АГТ- 620-02 и дренажное устройство АГТ 285 привлекли внимание иностранных участников Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", которая проходила в Екатеринбурге.

Цистерной для транспортировки и хранения жидкой двуокиси углерода ЦЖУ 18,0-2,0 заинтересовались участники ежегодной выставки "Пивная ярмарка Сибири 2016", постоянным участником которой вот уже 12 лет является ООО "АвтоГазТранс".

Не смогла пропустить компания и отраслевую международную специализированную выставку "Криоген-Экспо. Промышленные газы", которая прошла в Москве. Среди российских и зарубежных разработчиков технологий и техники для производства и транспортировки технических газов достойное место заняла станция для зарядки баллонов углекислотой АГТ 24АТ-2, двухпостовая, которую представил "АвтоГазТранс".

Большим достижением этого непростого для "АвтоГазТранса" года директор С.В.Болотина считает то, что в жестких экономических условиях удалось сохранить коллектив: "Мы работаем почти четверть века, и ядро коллектива остается стабильным. Профессиональный подход, точное соблюдение технологий - основа качества наших изделий и гарантия успеха всего предприятия".

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