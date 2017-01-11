В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

В начале января ОП № 3 Советского района Самары возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов" по факту изъятия оружия в помещении, которое использовали члены военно-патриотического отряда "Слава Отечеству", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ФСБ, осенью 2016 г. в поле зрения их сотрудников попали люди, занятые в раскопках в местах боевых действий времен ВОВ. 9 и 22 ноября во время санкционированных судом обследований правоохранители обнаружили и изъяли пулемет Дегтярева калибра 7,62 мм, винтовку Мосина, такого же калибра, четыре затвора к ней, а также пистолет-пулемет Шпагина, револьверы системы Наган, гранату Ф-1 и 45 патронов калибра 7,62 мм. Часть оружия нашли в помещении военно-патриотического отряда, а часть - в гараже.

Материалы по оружию были переданы в полицию по подследственности.

В пресс-службе УФСБ по Самарской области уточнили, что уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов: пулемета Дегтярева, винтовки Мосина и затворов для нее было возбуждено 3 января.

По факту обнаружения остального оружия и боеприпасов в гараже пос. Петра Дубрава Волжского района ведется проверка.

Ведомство напоминает, что людей, добровольно сдавших находящееся в незаконном обороте оружие, к уголовной ответственности не привлекут.