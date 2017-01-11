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Общество

Большинству ДТП, произошедшим с начала года, сопутствовали плохие дорожные условия

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Городская ГИБДД бьет тревогу: большинству ДТП, произошедшим с начала 2017 г., сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия.

"За 10 дней 2017 г. на территории города зарегистрировано 21 ДТП с пострадавшими, в 19 случаях сопутствующими условиями явилось ненадлежащее состояние дорог, а именно недостатки зимнего содержания", — сообщили в ОГИБДД У МВД России по Самаре.

Речь идет о сугробах на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, нерасчищенных тротуарах и пешеходных дорожках, а также заужении проезжей части.

По итогам проверок Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 60 должностных лиц и три юрлица по ст. 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог", выдала более 100 предписаний и направила в адрес главы города представление об устранении причин и условий нарушений.

Однако полиция признает: кроме чиновников в проблемах очистки снега виноваты и сами автолюбители, которые оставляют машины вдоль дорог и тем самым мешают снегоуборочной технике.

В связи с этим инспекторы просят самарцев не бросать автомобили по вечерам и ночью на проезжей части, а также обращать внимание на запрещающие стоянку знаки с временным ограничением.

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