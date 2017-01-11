Большинству ДТП, произошедшим с начала года, сопутствовали плохие дорожные условия

Городская ГИБДД бьет тревогу: большинству ДТП, произошедшим с начала 2017 г., сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия.
"За 10 дней 2017 г. на территории города зарегистрировано 21 ДТП с пострадавшими, в 19 случаях сопутствующими условиями явилось ненадлежащее состояние дорог, а именно недостатки зимнего содержания", — сообщили в ОГИБДД У МВД России по Самаре.
Речь идет о сугробах на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, нерасчищенных тротуарах и пешеходных дорожках, а также заужении проезжей части.
По итогам проверок Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 60 должностных лиц и три юрлица по ст. 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог", выдала более 100 предписаний и направила в адрес главы города представление об устранении причин и условий нарушений.
Однако полиция признает: кроме чиновников в проблемах очистки снега виноваты и сами автолюбители, которые оставляют машины вдоль дорог и тем самым мешают снегоуборочной технике.
В связи с этим инспекторы просят самарцев не бросать автомобили по вечерам и ночью на проезжей части, а также обращать внимание на запрещающие стоянку знаки с временным ограничением.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?