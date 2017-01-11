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Сбербанк сделал "Новогоднее предложение" желающим приобрести квартиру в ипотеку

САМАРА.11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приобрести квартиру в ипотеку и сделать покупку более комфортной стало возможно благодаря новым предложениям и сервисам Сбербанка. До 31 января действует акция "Новогоднее предложение", по условиям которой ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 процентных пункта. В зависимости от условий ставки по продуктам "Приобретение готового жилья" и "Приобретение строящегося жилья" находятся в диапазоне от 11,5 до 13% годовых.

Получить онлайн-консультацию у менеджера банка и направить пакет документов по объекту недвижимости для оформления позволяет "Личный кабинет заемщика". Там же видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.

Благодаря сервису "Электронная регистрация права собственности в Росреестре" оформление документов стало занимать меньше времени. После подписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка. Услугу предоставляют Центры ипотечного кредитования.

Новые возможности, регулярное снижение ставок, а также специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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