Сбербанк сделал "Новогоднее предложение" желающим приобрести квартиру в ипотеку

Приобрести квартиру в ипотеку и сделать покупку более комфортной стало возможно благодаря новым предложениям и сервисам Сбербанка. До 31 января действует акция "Новогоднее предложение", по условиям которой ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 процентных пункта. В зависимости от условий ставки по продуктам "Приобретение готового жилья" и "Приобретение строящегося жилья" находятся в диапазоне от 11,5 до 13% годовых.

Получить онлайн-консультацию у менеджера банка и направить пакет документов по объекту недвижимости для оформления позволяет "Личный кабинет заемщика". Там же видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.

Благодаря сервису "Электронная регистрация права собственности в Росреестре" оформление документов стало занимать меньше времени. После подписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка. Услугу предоставляют Центры ипотечного кредитования.

Новые возможности, регулярное снижение ставок, а также специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.