На восстановление самолета Як-52, затонувшего в реке Татьянке, выделено 330 тыс. рублей

Региональное правительство выделило Самарскому областному аэроклубу ДОСААФ субсидию в размере 330 тыс руб. на финансирование непредвиденных расходов.
Речь идет о тратах, связанных с проведением работ по восстановлению самолета Як-52, участвовавшего 7 ноября в Параде памяти и совершившего вынужденную посадку на мелководье реки Татьянки.
Соответствующее постановление правительства Самарской области от 29 декабря 2016 года опубликовано 11 января текущего года. Согласно документу, объем предоставляемой субсидии определен исходя из расходов, указанных в заявлении аэроклуба.
Напомним, летевший с Парада памяти самолет Як-52 совершил вынужденную посадку. Выбраться из самолета пилотам помогли сотрудники ГИМС, они же и оказали им необходимую помощь.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.