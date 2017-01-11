Скоростной участок трассы М-5 между Самарой и Курумочем отремонтируют в 2017 году

Скоростной участок трассы М-5 между Самарой и аэропортом Курумоч отремонтируют в 2017 г., сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.
"В этом году мы планируем отремонтировать 10-километровый участок трассы М-5, который идет от аэропорта Курумоч, чтобы к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самару из аэропорта можно было доехать с большой скоростью и комфортом. Это магистральный участок, разрешенная скорость там составляет 110 км/ч", - сказал глава ведомства.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.