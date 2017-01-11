Скоростной участок трассы М-5 между Самарой и Курумочем отремонтируют в 2017 году

Скоростной участок трассы М-5 между Самарой и аэропортом Курумоч отремонтируют в 2017 г., сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

"В этом году мы планируем отремонтировать 10-километровый участок трассы М-5, который идет от аэропорта Курумоч, чтобы к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самару из аэропорта можно было доехать с большой скоростью и комфортом. Это магистральный участок, разрешенная скорость там составляет 110 км/ч", - сказал глава ведомства.