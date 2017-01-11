"Крылья Советов" пока не планируют выкупать права на Кирилла Гоцука

Защитник ярославского "Шинника" Кирилл Гоцук доиграет сезон в "Шиннике", пишет sport76.ru.
Напомним, футболист отправился на просмотр вместе с "Крыльями Советов", которые сейчас тренируются в Турции.
"Есть договоренность, что он вернется в "Шинник". Это просмотр на будущее, самарцы хотят с ним познакомиться и посмотреть в деле", - отметил главный тренер "Шинника" Александр Побегалов.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет