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Футбол Спорт

"Крылья Советов" пока не планируют выкупать права на Кирилла Гоцука

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник ярославского "Шинника" Кирилл Гоцук доиграет сезон в "Шиннике", пишет sport76.ru.

Напомним, футболист отправился на просмотр вместе с "Крыльями Советов", которые сейчас тренируются в Турции.

"Есть договоренность, что он вернется в "Шинник". Это просмотр на будущее, самарцы хотят с ним познакомиться и посмотреть в деле", - отметил главный тренер "Шинника" Александр Побегалов.

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