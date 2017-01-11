Следователи ищут сотрудников "1245 УНР", которым не выплачивали зарплату

Следственный отдел о Кировскому району Самары областного СУ СК России для формирования полного перечня кредиторов ООО "1245 УНР" обращается к работникам предприятия, которые еще не заявили о невыплате им зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что гендиректора предприятия подозревают в неуплате налогов и невыплате зарплаты.
По версии следствия, в период с января по 30 июня 2015 г. он из корыстной заинтересованности не выплачивал более чем 320 сотрудникам зарплату — более 18,4 млн рублей.
Кроме того, налоговики считают, что мужчина не перечислил в бюджет свыше 5 млн руб. НДФЛ.
Правоохранители просят пострадавших обратиться в следственный отдел по Кировскому району Самары по адресу: проспект Кирова, 229 или по телефонам: 933-12-99, 933-06-77, 933-08-17.
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