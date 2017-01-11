За состоянием дорожного полотна на федеральных трассах ведется круглосуточное наблюдение

В связи с обильными снегопадами состоянию дорожного полотна на федеральных трассах в Самарской области уделяется повышенное внимание, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.
В регионе на федеральных дорогах работают 23 метеопоста, они устроены через каждые 25-30 километров. Видеокамера, датчик температуры воздуха и датчик состояния дорожного покрытия передают информацию в диспетчерскую, которая работает в круглосуточном режиме.
"Не привязываясь к данным метеоцентра, мы владеем ситуацией - видим, идут ли осадки, какова их интенсивность, - отметил Сегрей Логунов. - Знаем температуру воздуха и дорожного покрытия, имеем информацию о его состоянии (сухое или влажное, заснеженное или обледенелое). Владея информацией, мы можем оперативно реагировать на дорожную обстановку и принимать упреждающие меры".
По словам начальника ведомства, самый эффективный метод обработки дорожного покрытия зимой - просыпать его противогололедной смесью за 15-20 минут до начала снегопада.
"К метеопостам подключены подрядчики, занимающиеся содержанием дорог, - пояснил начальник ФКУ. - Они видят, что на 1178-м км начался снегопад и идет в сторону Самары. Имея информацию, можно оперативно отсыпать дорогу, и пока снегопад дойдет, дорога будет уже обработана - и гололеда не будет, и расход материалов окажется значительно ниже. Мы используем песко-соляную смесь в концентрации 10% и 20% соли, работаем с соляными растворами, ими мы отливаем дорогу на Жигулевской горе. Плотина ГЭС обрабатывается специальной смесью, которая позволяет сберечь бетонные конструкции сооружения".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.