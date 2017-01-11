За состоянием дорожного полотна на федеральных трассах ведется круглосуточное наблюдение

В связи с обильными снегопадами состоянию дорожного полотна на федеральных трассах в Самарской области уделяется повышенное внимание, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

В регионе на федеральных дорогах работают 23 метеопоста, они устроены через каждые 25-30 километров. Видеокамера, датчик температуры воздуха и датчик состояния дорожного покрытия передают информацию в диспетчерскую, которая работает в круглосуточном режиме.

"Не привязываясь к данным метеоцентра, мы владеем ситуацией - видим, идут ли осадки, какова их интенсивность, - отметил Сегрей Логунов. - Знаем температуру воздуха и дорожного покрытия, имеем информацию о его состоянии (сухое или влажное, заснеженное или обледенелое). Владея информацией, мы можем оперативно реагировать на дорожную обстановку и принимать упреждающие меры".

По словам начальника ведомства, самый эффективный метод обработки дорожного покрытия зимой - просыпать его противогололедной смесью за 15-20 минут до начала снегопада.

"К метеопостам подключены подрядчики, занимающиеся содержанием дорог, - пояснил начальник ФКУ. - Они видят, что на 1178-м км начался снегопад и идет в сторону Самары. Имея информацию, можно оперативно отсыпать дорогу, и пока снегопад дойдет, дорога будет уже обработана - и гололеда не будет, и расход материалов окажется значительно ниже. Мы используем песко-соляную смесь в концентрации 10% и 20% соли, работаем с соляными растворами, ими мы отливаем дорогу на Жигулевской горе. Плотина ГЭС обрабатывается специальной смесью, которая позволяет сберечь бетонные конструкции сооружения".