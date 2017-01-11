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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт дороги на плотине ГЭС будет произведен по новой технологии

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонт дороги на плотине Жигулевской ГЭС будет произведен по новой технологии, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

Километровую дорогу на плотине будет ремонтировать компания "СтройРемМост" из Чебоксар. Стоимость работ составляет порядка 220 млн рублей.

Согласно контракту, будет полностью заменено дорожное покрытие и нанесена новая современная изоляция, деформационные швы заменят на более современные. Новое покрытие будет выполнено из композитного литого бетона на полимерно-битумном вяжущем.

"Это самый современный материал из применяемых на сегодняшний день, — пояснил Сергей Логунов. — Материал зарекомендовал себя с наилучшей стороны, он стоит дороже классического, но служит вдвое дольше. Литая композитная смесь использовалась на вантовом мосту в Санкт-Петербурге, на мостах через Волгу в Ульяновске и Казани. В Самарской области в 2016 году материал был применен при ремонте моста через реку Сок на 1021 километре трассы М-5".

В 2017 г. к ремонту запланирован большой участок трассы М-5 от 943 до 971 километра — это плотина и подъезды к ней.

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Последние комментарии

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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