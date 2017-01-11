Ремонт дороги на плотине ГЭС будет произведен по новой технологии

Ремонт дороги на плотине Жигулевской ГЭС будет произведен по новой технологии, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

Километровую дорогу на плотине будет ремонтировать компания "СтройРемМост" из Чебоксар. Стоимость работ составляет порядка 220 млн рублей.

Согласно контракту, будет полностью заменено дорожное покрытие и нанесена новая современная изоляция, деформационные швы заменят на более современные. Новое покрытие будет выполнено из композитного литого бетона на полимерно-битумном вяжущем.

"Это самый современный материал из применяемых на сегодняшний день, — пояснил Сергей Логунов. — Материал зарекомендовал себя с наилучшей стороны, он стоит дороже классического, но служит вдвое дольше. Литая композитная смесь использовалась на вантовом мосту в Санкт-Петербурге, на мостах через Волгу в Ульяновске и Казани. В Самарской области в 2016 году материал был применен при ремонте моста через реку Сок на 1021 километре трассы М-5".

В 2017 г. к ремонту запланирован большой участок трассы М-5 от 943 до 971 километра — это плотина и подъезды к ней.



