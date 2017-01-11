Трассу М-5 на подъездах к плотине ГЭС отремонтирует тольяттинская компания "Волгапроект"

Федеральную трассу М-5 "Урал" на подъезде к плотине Жигулевской ГЭС отремонтирует тольяттинская компания "Волгапроект", сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.
В 2017 г. к ремонту запланирован большой участок трассы М-5 от 943 до 971 километра — это плотина ГЭС и подъезды к ней.
На ремонт подъездов к плотине выделено порядка 270 млн руб., работы выполнит тольяттинская компания "Волгапроект".
Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ЩМА на ПБВ) — эта смесь имеет повышенные прочностные характеристики.
Дорогу на плотине отремонтирует компания "СтройРемМост" из Чебоксар. Стоимость работ составляет порядка 220 млн рублей.
Напомним, в этом году в Тольятти продолжится строительство трехуровневой развязки на трассе М-5. Кроме того, районе пос. Зеленовка на подъезде к городу федеральная автодорога получит электрическое освещение.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.