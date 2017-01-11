Трассу М-5 на подъездах к плотине ГЭС отремонтирует тольяттинская компания "Волгапроект"

Федеральную трассу М-5 "Урал" на подъезде к плотине Жигулевской ГЭС отремонтирует тольяттинская компания "Волгапроект", сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

В 2017 г. к ремонту запланирован большой участок трассы М-5 от 943 до 971 километра — это плотина ГЭС и подъезды к ней.

На ремонт подъездов к плотине выделено порядка 270 млн руб., работы выполнит тольяттинская компания "Волгапроект".

Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ЩМА на ПБВ) — эта смесь имеет повышенные прочностные характеристики.

Дорогу на плотине отремонтирует компания "СтройРемМост" из Чебоксар. Стоимость работ составляет порядка 220 млн рублей.

Напомним, в этом году в Тольятти продолжится строительство трехуровневой развязки на трассе М-5. Кроме того, районе пос. Зеленовка на подъезде к городу федеральная автодорога получит электрическое освещение.



