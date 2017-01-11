Для переселения из аварийного жилья в Жигулевске 145 квартир предоставит СОФ ПИЖС

Во вторник, 10 января, определен подрядчик по двум аукционам по приобретению квартир для переселенцев из аварийного жилфонда посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на территории Жигулевска, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Им стал СОФ ПИЖС.

Компания должна будет до 31 июля 2017 г. предоставить 73 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м и 72 квартиры общей площадью не менее 3,8 тыс. кв. метров.

На это из областного и местного бюджетов и бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ выделяют 132,2 млн и 131,3 млн рублей.