Для переселения из аварийного жилья в Жигулевске 145 квартир предоставит СОФ ПИЖС

Во вторник, 10 января, определен подрядчик по двум аукционам по приобретению квартир для переселенцев из аварийного жилфонда посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на территории Жигулевска, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.
Им стал СОФ ПИЖС.
Компания должна будет до 31 июля 2017 г. предоставить 73 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м и 72 квартиры общей площадью не менее 3,8 тыс. кв. метров.
На это из областного и местного бюджетов и бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ выделяют 132,2 млн и 131,3 млн рублей.
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А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?