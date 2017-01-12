В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

В Тольятти ведется проверка по заявлению от родителей 11-летней девочки.
По данным источника в правоохранительных органах, днем 11 января на пересечении улиц Шевченко и Кошеля в Центральном районе она случайно наткнулась на эксгибициониста. Незнакомый ребенку мужчина, сидя в автомобиле, демонстрировал свои половые органы. Марку машины испуганная девочка не запомнила, смогла уточнить лишь, что она была черного цвета.
Уголовное дело еще не возбуждено.
Последние комментарии
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?