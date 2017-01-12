В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

В Тольятти ведется проверка по заявлению от родителей 11-летней девочки.

По данным источника в правоохранительных органах, днем 11 января на пересечении улиц Шевченко и Кошеля в Центральном районе она случайно наткнулась на эксгибициониста. Незнакомый ребенку мужчина, сидя в автомобиле, демонстрировал свои половые органы. Марку машины испуганная девочка не запомнила, смогла уточнить лишь, что она была черного цвета.

Уголовное дело еще не возбуждено.