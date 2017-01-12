Открыть расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут быстро и бесплатно

Удаленные банковские сервисы помогают не только сократить временные затраты на административные и бухгалтерские задачи, но и снизить текущие расходы предпринимателя.

Три преимущества открытия расчетного счета онлайн:

1. Выгодно. Предприниматели, не имеющие расчетных счетов в Сбербанке, могут до 31 января открыть счет бесплатно и подключиться к "Сбербанк Бизнес Онлайн". Приложение позволяет в онлайн-режиме обмениваться документами с банком, а также сдавать отчетность в ФНС и другие государственные органы. Сервис интегрирован с бухгалтерской программой 1С, работает на смартфонах и планшетах с iOS, Android и Windows Phone. Подробности акции на сайте sberbank.ru в разделе "Расчетно-кассовое обслуживание".

2. Быстро. Для получения номера счета потребуется около 5 минут — нужно только внести необходимые данные в систему. Анкету можно заполнить на сайте sberbank.ru в разделе "Малому бизнесу" — "Расчетно-кассовое обслуживание".

3. Удобно. Расчётный счет можно зарезервировать онлайн, не посещая офис банка. Зарезервированный счет будет сразу доступен для приема платежей. Предприниматели могут проводить платежи в любой день недели с 6.00 до 23.00

С полной информацией по открытию счёта, тарифами на использование сервиса "Сбербанк Бизнес Онлайн" и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте sberbank.ru, в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, или по телефону: 8 800 5555 777.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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