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Открыть расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут быстро и бесплатно

САМАРА.12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Удаленные банковские сервисы помогают не только сократить временные затраты на административные и бухгалтерские задачи, но и снизить текущие расходы предпринимателя.

Три преимущества открытия расчетного счета онлайн:

1. Выгодно. Предприниматели, не имеющие расчетных счетов в Сбербанке, могут до 31 января открыть счет бесплатно и подключиться к "Сбербанк Бизнес Онлайн". Приложение позволяет в онлайн-режиме обмениваться документами с банком, а также сдавать отчетность в ФНС и другие государственные органы. Сервис интегрирован с бухгалтерской программой 1С, работает на смартфонах и планшетах с iOS, Android и Windows Phone. Подробности акции на сайте sberbank.ru в разделе "Расчетно-кассовое обслуживание".

2. Быстро. Для получения номера счета потребуется около 5 минут — нужно только внести необходимые данные в систему. Анкету можно заполнить на сайте sberbank.ru в разделе "Малому бизнесу" — "Расчетно-кассовое обслуживание".

3. Удобно. Расчётный счет можно зарезервировать онлайн, не посещая офис банка. Зарезервированный счет будет сразу доступен для приема платежей. Предприниматели могут проводить платежи в любой день недели с 6.00 до 23.00

С полной информацией по открытию счёта, тарифами на использование сервиса "Сбербанк Бизнес Онлайн" и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте sberbank.ru, в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, или по телефону: 8 800 5555 777.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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