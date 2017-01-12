В Самаре пристава задержали по подозрению в получении взятки

В среду, 11 января, в региональном СУ СК России было возбуждено уголовное дело по факту задержания заместителя старшего пристава Куйбышевского ОСП Екатерины Скворцовой при получении денег от 45-летнего местного жителя.

По версии предварительного следствия, 25 ноября, в автомобиле, припаркованном в Долотном переулке, 36-летняя подозреваемая получила 150 тыс. руб. за прекращение исполнительного производства в отношении взяткодателя, чья задолженность по решению суда составила более 1 млн рублей.