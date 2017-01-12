Самара вошла в тройку городов-лидеров по предполагаемой скорости транспорта во время ЧМ-18

Самара вошла в тройку городов-лидеров по предполагаемой скорости транспорта во время ЧМ-2018.

Распоряжение об утверждении стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РФ в конце декабря подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В документе, в том числе, определен ряд индикаторов, достижение которых свидетельствует о выполнении поставленных задач.

Так, в нем говорится о том, что средняя скорость движения транспорта на участках дорог, задействованных в транспортном обеспечении спортивных соревнований, в Самаре должна составлять не менее 40 км/ч.

Аналогичную скорость должны обеспечить Саранск и Казань.

Для Москвы, Сочи, Волгограда и Ростова-на-Дону этот показатель установлен в пределах не менее 35 км/ч, для остальных городов-организаторов минимальная допустимая средняя скорость составляет 30 км/ч.

Определяет стратегия и устройство перехватывающих парковок. Для Самары предусмотрено создание двух таких парковок. Их вместимость установлена в объеме 7,2 тыс. машиномест.

Это самый большой показатель среди 11 городов, принимающих матчи мирового первенства. Для сравнения — в Москве это 30 парковок общей вместимостью 7,1 тыс. машин, в Санкт-Петербурге — 22 парковки вместимостью 1,3 тыс. авто, в Саранске — две парковки на 7 тыс. машиномест.

В стратегии прописано минимальное количество общественного транспорта, которое городам-организаторам необходимо приобрести к 2018 году. По документу, в Самаре предполагается только приобретение 10 трамвайных вагонов. Ни автобусов (в том числе работающих на газомоторном топливе), ни троллейбусов, ни вагонов метро покупать не требуется.

Для сравнения — Казани для выполнения плановых показателей по перевозкам нужно приобрести 70 троллейбусов, 35 трамвайных вагонов, 350 автобусов и 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Оснащенность парка подвижного состава автотранспорта, обслуживающего маршруты спортивных соревнований, системой ГЛОНАСС во всех городах-организаторах должна составлять 100%.

Специализированный парк для транспортного обеспечения ЧМ-2018 в Самаре должен составлять не менее 160 единиц, этот показатель единый для всех городов, принимающих матчи ЧМ, кроме Москвы (не менее 400 единиц) и Санкт-Петербурга (205 единиц).

Время перемещения пассажиров по маршруту из аэропорта в центр города или на стадион и обратно для всех городов, принимающих матчи ЧМ, должно составлять не более двух часов.

"Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах — такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии", — подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция — 2018" Терентий Мещеряков.

Финансировать реализацию стратегии планируется за счет федерального, регионального и местного бюджетов.