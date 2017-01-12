Самара вошла в тройку городов-лидеров по предполагаемой скорости транспорта во время ЧМ-18

Самара вошла в тройку городов-лидеров по предполагаемой скорости транспорта во время ЧМ-2018.
Распоряжение об утверждении стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РФ в конце декабря подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В документе, в том числе, определен ряд индикаторов, достижение которых свидетельствует о выполнении поставленных задач.
Так, в нем говорится о том, что средняя скорость движения транспорта на участках дорог, задействованных в транспортном обеспечении спортивных соревнований, в Самаре должна составлять не менее 40 км/ч.
Аналогичную скорость должны обеспечить Саранск и Казань.
Для Москвы, Сочи, Волгограда и Ростова-на-Дону этот показатель установлен в пределах не менее 35 км/ч, для остальных городов-организаторов минимальная допустимая средняя скорость составляет 30 км/ч.
Определяет стратегия и устройство перехватывающих парковок. Для Самары предусмотрено создание двух таких парковок. Их вместимость установлена в объеме 7,2 тыс. машиномест.
Это самый большой показатель среди 11 городов, принимающих матчи мирового первенства. Для сравнения — в Москве это 30 парковок общей вместимостью 7,1 тыс. машин, в Санкт-Петербурге — 22 парковки вместимостью 1,3 тыс. авто, в Саранске — две парковки на 7 тыс. машиномест.
В стратегии прописано минимальное количество общественного транспорта, которое городам-организаторам необходимо приобрести к 2018 году. По документу, в Самаре предполагается только приобретение 10 трамвайных вагонов. Ни автобусов (в том числе работающих на газомоторном топливе), ни троллейбусов, ни вагонов метро покупать не требуется.
Для сравнения — Казани для выполнения плановых показателей по перевозкам нужно приобрести 70 троллейбусов, 35 трамвайных вагонов, 350 автобусов и 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе.
Оснащенность парка подвижного состава автотранспорта, обслуживающего маршруты спортивных соревнований, системой ГЛОНАСС во всех городах-организаторах должна составлять 100%.
Специализированный парк для транспортного обеспечения ЧМ-2018 в Самаре должен составлять не менее 160 единиц, этот показатель единый для всех городов, принимающих матчи ЧМ, кроме Москвы (не менее 400 единиц) и Санкт-Петербурга (205 единиц).
Время перемещения пассажиров по маршруту из аэропорта в центр города или на стадион и обратно для всех городов, принимающих матчи ЧМ, должно составлять не более двух часов.
"Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах — такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии", — подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция — 2018" Терентий Мещеряков.
Финансировать реализацию стратегии планируется за счет федерального, регионального и местного бюджетов.
Последние комментарии
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.