Во время ЧМ-18 Курумоч должен принимать не менее 2,5 тыс. пассажиров в час

Во время проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 г. аэропорт "Курумоч" должен обеспечить пассажиропоток не меньше 2,5 тыс. пассажиров в час, в том числе на международных рейсах — не менее 900.
Железнодорожный вокзал должен обеспечить прием не менее 1,9 тыс. пассажиров в час.
Кроме того, Самара должна обеспечить возможность воспользоваться проездом на железнодорожном транспорте между городами-организаторами ЧМ-2018 не менее 2,6 млн человек (в направлении туда и обратно).
По воздушному транспорту этот показатель составляет не менее 3,9 млн человек.
Не менее 1,8 тыс. пассажиров в час должны иметь возможность в Самаре воспользоваться автомобильным транспортом по маршруту "аэропорт-центр и (или) стадион, не менее 2 тыс. пассажиров — возможность воспользоваться общественным транспортом по маршруту железнодорожный вокзал — центр города и (или) стадион.
Такие показатели установлены в стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РФ, которую в конце декабря подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Напомним, в документе определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, а также установлен ряд индикаторов, достижение которых свидетельствует о выполнении поставленных задач.
"Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах — такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии", — подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция — 2018" Терентий Мещеряков.
Финансировать реализацию Стратегии планируется за счет федерального, регионального и местного бюджетов.
Последние комментарии
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.