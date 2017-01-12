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Транспорт Транспорт и связь

Во время ЧМ-18 Курумоч должен принимать не менее 2,5 тыс. пассажиров в час

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 г. аэропорт "Курумоч" должен обеспечить пассажиропоток не меньше 2,5 тыс. пассажиров в час, в том числе на международных рейсах — не менее 900.

 Железнодорожный вокзал должен обеспечить прием не менее 1,9 тыс. пассажиров в час.

Кроме того, Самара должна обеспечить возможность воспользоваться проездом на железнодорожном транспорте между городами-организаторами ЧМ-2018 не менее 2,6 млн человек (в направлении туда и обратно).

По воздушному транспорту этот показатель составляет не менее 3,9 млн человек.

Не менее 1,8 тыс. пассажиров в час должны иметь возможность в Самаре воспользоваться автомобильным транспортом по маршруту "аэропорт-центр и (или) стадион, не менее 2 тыс. пассажиров — возможность воспользоваться общественным транспортом по маршруту железнодорожный вокзал — центр города и (или) стадион.

Такие показатели установлены в стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РФ, которую в конце декабря подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в документе определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, а также установлен ряд индикаторов, достижение которых свидетельствует о выполнении поставленных задач.

"Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах — такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии", — подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция — 2018" Терентий Мещеряков.

Финансировать реализацию Стратегии планируется за счет федерального, регионального и местного бюджетов.

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