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Новое пожарное депо около "Самара Арены" будет трехэтажным

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появилась визуализация проекта строительства нового пожарного депо, которое будет располагаться около стадиона "Самара Арена". Выезжать из него пожарные машины будут на Волжское шоссе.

Новое пожарное депо около "Самара Арены" будет трехэтажным Новое пожарное депо около "Самара Арены" будет трехэтажным
Фото: Фото предоставлено автором
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Новое депо займет общую площадь более 20 тыс. кв. м и будет рассчитано на шесть автомобилей, на семь ворот.

По предварительному проекту, в нем должно быть три этажа. Здание собираются оформить в красно-белой цветовой гамме.

Вблизи депо должен будет располагаться учебно-тренировочный легкоатлетический манеж для занятий по пожарно-прикладному, спасательному спорту и физической подготовке персонала. Помимо этого, недалеко от стадиона будет построено здание МВД.

Напомним, проектом планировки территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", предусмотрено обширное благоустройство, необходимое для комфортного доступа посетителей стадиона от станции общественного транспорта, северной и южной парковок до своего сектора на стадионе.

Здесь собираются разместить целый ряд спортивных и инфраструктурных объектов, которые станут неотъемлемой частью благоустройства нового городского района.

Всего по госпрограмме Самарской области по ЧМ-2018 на реализацию мероприятия "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону", предусмотрено около 1,8 млрд рублей.

Общий объем финансирования мероприятий региональной программы подготовки к ЧМ-2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей.

Из них 14,5 млрд руб. - это средства федерального бюджета, 21,9 млрд руб. - деньги региональной казны, а 10,3 млрд руб. планируют привлечь из внебюджетных источников за счет инвесторов.

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