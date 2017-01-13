АСВ пытается взыскать с бывших совладельцев Волго-Камского банка более 2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим обанкротившегося Волго-Камского банка (ВКБ), в Арбитражном суде Самарской области пытается взыскать с бывших соучредителей кредитной организации 2,2 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ" Информация об этом опубликована в КАД ВАС. Пока суд не принял к рассмотрению заявление АСВ.

По данным системы "Спарк-Интерфакс", доля в ВКБ в размере 26,45% принадлежала Владимиру Чекмареву, 18,14% - Алексею Кузьминову, 15,8 % - Андрею Чекмареву, 15,49% - Олегу Назарову, 13,12% - Алене Медведевой, 10% - Сергею Бирюкову. При этом единственным совладельцем банка, который не вошел в число ответчиков по иску АСВ, является Андрей Чекмарев. ВКБ имел 20 подразделений в Самарской и Саратовской областях.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у Волго-Камского банка в ноябре 2013 года. После отзыва лицензии ВКБ был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Размер установленной перед кредиторами задолженности по состоянию на 1 декабря 2016 г., по данным АСВ, составил 5,8 млрд рублей. По данным на ту же дату, кредиторам первой очереди было выплачено 416,1 млн рублей.

В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится заявление налоговой службы о признании банкротом экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева. Согласно Банку данных исполнительных производств УФССП по Самарской области, приставы по трем решениям Ленинского районного суда Самары пытаются взыскать с Чекмарева долги по налогам в общей сумме 22,77 млн рублей.

На сегодняшний день в Ленинском райсуде Самары рассматривается уголовное дело по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемым по делу является бывший вице-президент и один из совладельцев ВКБ Олег Назаров. Он обвиняется в заключении фиктивных кредитных договоров с 29 физическими лицами и двумя юридическими. "Фактически договоры были заключены, но исполнены не были", - поясняли изданию ранее в СУ СК РФ по Самарской области. Фиктивные кредитные договоры были заключены на сумму более 850 млн рублей. При этом путем проведения нескольких финансово аналитических и экономических экспертиз было установлено, что реально похищено около 180 млн рублей. Остальные договоры, по версии следствия, заключались с целью повышения статистической отчетности банка, создания видимости его кредитоспособности.

Как сообщили вчера "Ъ" в АСВ, причиной для обращения в суд с иском о взыскании с соучредителей банка 2,2 млрд руб. стали результаты проверки обстоятельств банкротства ВКБ. Так, в ее рамках было установлено, что "в результате совершения неправомерных виновных действий" Владимира Чекмарева, Олега Назарова, вице-президентов Сергея Бирюкова, Алексея Кузьминова и члена совета директоров Алены Медведевой банку были причинены убытки в размере этой суммы. "Данные действия осуществлялись руководством банка в период с ноября 2010 г. по октябрь 2013 г. и заключались в подписании и/или одобрении сделок с юридическими и физическими лицами заведомо в ущерб интересам банка (формирование невозвратной ссудной задолженности). Часть из этих сделок являлась предметом расследования уголовного дела, обвинение по которому предъявлено Олегу Назарову", - сообщили в АСВ.

Получить комментарии у бывших владельцев ВКБ вчера не удалось. По мнению управляющего партнера адвокатского бюро RBL Дмитрия Самигуллина, перспективы в части удовлетворения требований АСВ достаточно высоки. Свое мнение он объяснил судебной практикой, достаточно широко сложившейся не только в Самарской области, но и в других регионах. "Что касается уголовного дела, строго формально суд не привязан к тому обстоятельству, что оно возбуждено. Тем более что во внимание принимается только вступивший в законную силу приговор. Но мы понимаем, что судьи - те же люди, и субъективно, я думаю, факт наличия уголовного дела может склонить судью к мысли о том, что присутствуют именно виновные лица", - рассуждает Самигуллин.